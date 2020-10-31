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تعرف على رياضة التزلج على العجلات

تعتمد رياضة التزلج على العجلات بالأساس على الحركة على سطح صلب، وهناك نوعان: التزلج على 4 عجلات، والتزلج المستقيم على 3 إلى 5 عجلات متراصة. وتساعد هذه الرياضة على حرق السعرات الحرارية.
31/10/2020
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