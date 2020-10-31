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01:35
تركيا.. ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير إلى 24 والمصابون 804
تتواصل أعمال البحث والإنقاذ في 9 مواقع تعرضت لأضرار بالغة بسبب الزلزال الذي ضرب إزمير التركية، وأكدت إدارة الكوارث أن عدد القتلى ارتفع إلى 24 شخصا في حين تجاوز عدد الجرحى 800.
31/10/2020
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