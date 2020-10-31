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الحصاد- إقليم قره باغ.. الميدان أم الدبلوماسية؟

بحثت رولا إبراهيم في الملف الثاني من “الحصاد” التطورات الميدانية والسياسية المتعلقة بالحرب في إقليم قره باغ، بعد إعلان القوات الأذرية تقدمها صوب مدينة شوشي الإستراتيجية.
30/10/2020
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