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الحريري وعون يواصلان النقاش بشأن الحكومة الجديدة

وسط أجواء من التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق، يواصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري مشاوراته مع الرئيس اللبناني ميشال عون للاتفاق على تشكيلة الحكومة الجديدة،

تقرير: كارمن جوخدار
تاريخ البث: 2020/10/31

31/10/2020
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