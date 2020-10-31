البث الحي
03:43

التركيبة السكانية وأثرها في الانتخابات الأميركية

تشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من ثلث الناخبين الذين سيصوّتون في الانتخابات الرئاسية هم من غير البيض، وأن معظم هؤلاء ينحدرون من أصول لاتينية،
31/10/2020
المزيد من التقارير الإخبارية

زلزال إزمير.. ارتفاع عدد الوفيات إلى 51 وإخراج 105 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض

(الجزيرة)

تعرف عليها.. استفتاء على التعديلات الدستورية في الجزائر

(الجزيرة)

رئيسا أركان جيشي مصر والسودان يؤكدان الاتفاق على تنسيق عال

(الجزيرة)

استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم بايدن قبل 48 ساعة من يوم الاقتراع

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

قتيلان وخمسة مصابين في حادث طعن بسلاح أبيض في كيبيك بكندا

عملية أمنية سابقة للشرطة الكندية (الأناضول)

حذر من التطبيع وتوقع حصار مصر مائيا.. مصطفى محمود واجه إسرائيل بالعلم والإيمان

المفكر والطبيب المصري الراحل مصطفى محمود (مواقع التواصل الاجتماعي)

‫ألمانيا تشهر سلاحا خارقا في وجه فيروس كورونا

‫النصيحة الرئيسية هي ‫ضرورة فتح النوافذ قبل بدء تعطن رائحة الهواء داخل الغرفة (شترستوك)

نهاية عصر النفط.. فوز بايدن سيقلب موازين عالم الطاقة

بايدن طالب بفرض حظر عالمي على دعم الوقود الأحفوري ودعم تصدير وسائل الطاقة النظيفة (غيتي)
مقاطع حول هذه القصة

زلزال إزمير.. ارتفاع عدد الوفيات إلى 51 وإخراج 105 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض

(الجزيرة)
02:45

تعرف عليها.. استفتاء على التعديلات الدستورية في الجزائر

(الجزيرة)
01:25

رئيسا أركان جيشي مصر والسودان يؤكدان الاتفاق على تنسيق عال

(الجزيرة)
01:11

استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم بايدن قبل 48 ساعة من يوم الاقتراع

(الجزيرة)
03:02