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03:43
التركيبة السكانية وأثرها في الانتخابات الأميركية
تشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من ثلث الناخبين الذين سيصوّتون في الانتخابات الرئاسية هم من غير البيض، وأن معظم هؤلاء ينحدرون من أصول لاتينية،
31/10/2020
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