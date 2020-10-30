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معرض للصناعات التقليدية القطرية والعربية في الدوحة

أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة نسخة جديدة من معرض الصناعات الحرفية، وذلك بمشاركة حرفيين قطريين وآخرين ممثلين للجاليات العربية المقيمة في قطر.