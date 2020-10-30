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محمية اليرموك في الأردن…شاهدة على تاريخ بلاد الشام العريق

تعتبر محمية اليرموك (شمال الأردن) شاهدا حاضرا على التاريخ العريق لمنطقة بلاد الشام وللحضارات التي تعاقبت عليها، وتضم المحمية بين جنباتها نهر اليرموك.