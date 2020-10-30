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بسبب المهاجرين غير النظاميين.. لوس أنجلوس تعود لواجهة الصراع الانتخابي

عادت مدينة لوس أنجلوس التي تصنف ضمن 180 مدينة أميركية كملاذ آمن للاجئين غير النظاميين، لتتصدر اهتمامات المرشحين للانتخابات الرئاسية،