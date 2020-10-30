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المحكمة العليا في الولايات المتحدة

تعتبر المحكمة العليا في الولايات المتحدة أعلى هيئة قضائية بالبلاد، وتوصف بأنها أشهر المحاكم في العالم، ودائما ما يكون تعيين القضاة فيها محل جدل وخلاف بين الحزبين الأميركيين الرئيسيين.