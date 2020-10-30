36:21

الحصاد- هجوم نيس.. وقائع ومواقف وأبعاد

ناقش زين العابدين توفيق -في الملف الأول من “الحصاد“- حيثيات وأبعاد هجوم نيس في فرنسا، وما أثاره من ردود فعل ضمن الأجواء التي تعيشها على خلفية أزمة الرسوم المسيئة.