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36:21
الحصاد- هجوم نيس.. وقائع ومواقف وأبعاد
ناقش زين العابدين توفيق -في الملف الأول من “الحصاد“- حيثيات وأبعاد هجوم نيس في فرنسا، وما أثاره من ردود فعل ضمن الأجواء التي تعيشها على خلفية أزمة الرسوم المسيئة.
29/10/2020
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