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الحصاد- المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية

ناقش محمود مراد -في الملف الثاني من "الحصاد"- نتائج الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية والبرية.
29/10/2020
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