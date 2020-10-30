16:47

الحصاد- المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية

ناقش محمود مراد -في الملف الثاني من "الحصاد"- نتائج الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية والبرية.