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مجلس الشيوخ الأميركي.. كم مقعدا للجمهوريين والديمقراطيين؟

تشكل الدورة الانتخابية في مجلس النواب بأميركا كافة الأعضاء كل عامين، ويتألف مجلس الشيوخ من 100 مقعد، حيث يشغر الجمهوريون 53 مقعدا، و45 مقعدا للديمقراطيين، في حين يتبقى مقعدان مستقلان.