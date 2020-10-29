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السلطات السودانية تقرر رفع أسعار الوقود مجددا

قررت الحكومة السودانية رفع أسعار النفط بنسب مرتفعة، وذلك لمواجهة أزمة شح الوقود، وكذلك لمنع عمليات التهريب على حد تأكيدها، وبلغت الزيادة على الوقود المستورد بنسبة 400%.