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التغير المناخي.. واحد من أبرز الملفات الجدلية بين الديمقراطيين والجمهوريين بالانتخابات

يعد التغيير المناخي واحدا من أبرز الملفات جدلا بين الديمقراطيين والجمهوريين خاصة في سباق الانتخابات الرئاسية الدائرة حاليا.

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