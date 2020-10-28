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نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/10/27

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/27) استمرار التفاعل مع دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه السلام، كما رصدت التفاعل مع مقتل أميركي من أصل أفريقي على يد رجال الشرطة.