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23:03
نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/10/27
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/27) استمرار التفاعل مع دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه السلام، كما رصدت التفاعل مع مقتل أميركي من أصل أفريقي على يد رجال الشرطة.
27/10/2020
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