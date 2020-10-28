البث الحي
01:30

عشرات الجرحة ومقتل 20 شخصا في قصف أرميني استهدف بلدة "باردا"

قتل 20 شخصا، وجُرح عشرات، في قصف بالمدفعية الثقيلة استهدف بلدة "باردا" القريبة من إقليم قره باغ؛ وقد استهدف القصف سوق المدينة وأحياء سكنية.
28/10/2020
المزيد من التقارير الإخبارية

بعد خلوها من إصابات كورونا.. كوريا الشمالية تركز على السياحة بالإعلام

(الجزيرة)

نافذة من واشنطن (2020/10/31)

(الجزيرة)

حلويات المولد.. موروث شعبي بالثقافة المصرية

(الجزيرة)

تعرف على رياضة التزلج على العجلات

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يتحدث للجزيرة: أتفهم مشاعر المسلمين ولا أتبنى الرسوم المسيئة

مقابلة الرئيس الفرنسي مع الجزيرة تبث في وقت لاحق اليوم السبت (الجزيرة)

إجراء تأديبي بحق مدرس بلجيكي عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي الكريم

السلطات البلدية في بروكسل أوضحت أن المدرس الموقوف عن العمل يمكن أن يواجه لاحقا إجراءات إدارية (رويترز)

كورونا.. 82% من المرضى لديهم نقص في هذا الفيتامين

الباحثون وجدوا أن نقص فيتامين &#34;دي&#34; موجود لدى 82.2% من مرضى كوفيد-19 (شترستوك)

بالفيديو.. سيارة تقتحم الحواجز المحيطة بالحرم المكي

الجهات الأمنية بمكة باشرت التحقيق (مواقع التواصل)
مقاطع حول هذه القصة

بعد خلوها من إصابات كورونا.. كوريا الشمالية تركز على السياحة بالإعلام

(الجزيرة)
02:03

نافذة من واشنطن (2020/10/31)

(الجزيرة)
15:52

حلويات المولد.. موروث شعبي بالثقافة المصرية

(الجزيرة)
01:43

تعرف على رياضة التزلج على العجلات

(الجزيرة)
04:32