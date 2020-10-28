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عشرات الجرحة ومقتل 20 شخصا في قصف أرميني استهدف بلدة "باردا"

قتل 20 شخصا، وجُرح عشرات، في قصف بالمدفعية الثقيلة استهدف بلدة "باردا" القريبة من إقليم قره باغ؛ وقد استهدف القصف سوق المدينة وأحياء سكنية.