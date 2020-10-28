22:56

الحصاد- إقليم قره باغ.. معارك تعصف بالهدنة

رصد محمود مراد في الملف الثاني من "الحصاد" التطورات الميدانية والسياسية بشأن النزاع الدائر حول إقليم قره باغ في ظل الاتهامات المتبادلة بين أرمينيا وأذربيجان بخرق وقف إطلاق النار.