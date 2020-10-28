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إعادة تدوير إطارات السيارات.. حماية للبيئة وحب للجمال

قالت رنا الخطيب، صاحبة ومصممة فكرة مشروع "وردة وفردة"، إنها تشعر بالفخر عندما ترى الحدائق مزينة بزهور توضع على أشكال صنعتها باستخدام إطارات السيارات بدلا من رميها وتلويثها للبيئة.