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للقصة بقية- السودان فيضان القرن

سلطت حلقة (2020/10/26) من برنامج "للقصة بقية" الضوء على فيضانات نهر النيل في السودان، وكيف أثرت على العديد من المدنيين الذين وجدوا أنفسهم دون سكن أو مأوى إلا ملابسهم التي نجوا بها.