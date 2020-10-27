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للقصة بقية- السودان فيضان القرن

سلطت حلقة (2020/10/26) من برنامج "للقصة بقية" الضوء على فيضانات نهر النيل في السودان، وكيف أثرت على العديد من المدنيين الذين وجدوا أنفسهم دون سكن أو مأوى إلا ملابسهم التي نجوا بها.
26/10/2020
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