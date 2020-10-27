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فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية بالكويت

تحت إجراءات مشددة، تحسبا لمزيد من التفشي لجائحة كورونا، فتحت الكويت أبواب التسجيل للترشح للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم 5 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.