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فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية بالكويت

تحت إجراءات مشددة، تحسبا لمزيد من التفشي لجائحة كورونا، فتحت الكويت أبواب التسجيل للترشح للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم 5 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
27/10/2020
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