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جورج كدر.. باحث بتاريخ النكتة الحمصية

خصص الباحث السوري جورج كدر الكثير من جهده للبحث عن تاريخ النكتة في مدينة حمص الشهيرة، وجمع في كتبه الكثير من النكات التي تقال عن أهل هذه المدينة.