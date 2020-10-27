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النشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/26)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/26) استمرار تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية رفضا للإساءة للرسول محمد عليه السلام، كما رصدت التفاعل العراقي مع ذكرى الأولى للثورة