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المقاطعة.. سلاح الشعوب للرد على إساءات الدول

توسعت حملة المقاطعة الشعبية العربية والمسلمة للبضائع الفرنسية بمواجهة إصرار باريس على إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام،