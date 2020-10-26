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كورونا يضرب مجددا بالبيت الأبيض والجمهوريون يقللون من شأنه

قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، عاد فيروس كورونا ليضرب مجددا بالبيت الأبيض حيث يقيم ويعمل أعضاء الحزب الجمهوري.