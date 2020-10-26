19:13

الحصاد- المشهد المصري.. انتخابات بلا معارضة

سلّط جلال شهدا -في الملف الأول من "الحصاد"- الضوء على المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية التي جرت في 14 محافظة مصرية، وتساءل عن الجدوى من انتخابات تجري بلا معارضة.