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19:13
الحصاد- المشهد المصري.. انتخابات بلا معارضة
سلّط جلال شهدا -في الملف الأول من "الحصاد"- الضوء على المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية التي جرت في 14 محافظة مصرية، وتساءل عن الجدوى من انتخابات تجري بلا معارضة.
25/10/2020
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