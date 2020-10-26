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اتساع نطاق الدعوات إلى مقاطعة البضائع الفرنسية ردا على إساءة ماكرون

اتسع نطاق الدعوات إلى مقاطعة البضائع الفرنسية في كثير من الدول العربية والإسلامية ردا على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.