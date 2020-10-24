search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
23:17
نشرة الثامنة "نشرتكم" 2020/10/24
رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/10/24) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان في مقدمتها الغضب العربي والإسلامي من إساءة فرنسا للرسول عليه الصلاة والسلام،
24/10/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حوارية
لن أعود إلى هنا دون أبي.. محمدوف يسجد باكيا والده ويعلن اعتزاله الفنون القتالية
كيف أثّر إعدام سقراط في بناء نظام حكم جمهورية أفلاطون؟
مسعود أوزيل شخصية الأسبوع واعتقال "جاسوس" للإمارات بتركيا حدثه الأبرز
إجرامي وسخيف.. هكذا وصف دبلوماسيون تصريح ترامب بشأن تفجير سد النهضة
الأكثر قراءة
مقاطعة البضائع الفرنسية.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وعمران خان يتهمه بمهاجمة الإسلام
فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف
لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد
كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم
مقاطع حول هذه القصة
ما وراء الخبر- توقيع اتفاق جديد بين طرفي النزاع في ليبيا.. هل يجد طريقه للتنفيذ؟
play
26:57
ما وراء الخبر- قمة نيقوسيا تنتقد أنقرة.. أقطاي: الدول الثلاث اتفقت على عداء تركيا
play
26:36
نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/10/21
play
23:31
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/20)
play
22:32