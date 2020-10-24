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قره باغ .. مقتل مدني وإصابة آخرين بقصف صاروخي من الجانب الأرميني

قال مراسل الجزيرة في محيط قره باغ، نقلا عن مصادر ميدانية، إن شخصا قتل وأصيب عشرات بجروح، نتيجة قصف الجيش الأرميني إحدى بلدات مدينة تارتر.