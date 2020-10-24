search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
25:08
فوق السلطة- بين الإرهابين "الإسلاموي والمسيحوي"
تناولت حلقة (2020/10/23) من برنامج "فوق السلطة" مواضيعها بالعناوين التالية: بين الإرهابَين الإسلاموي والمسيحوي أزمة مصطلحات. إعلامية جزائرية: الحجاب موضة الفقيرات للتوفير.
23/10/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من أخرى
أجمل وأغرب جبال العالم.. تيغراي في إثيوبيا والألب في ألمانيا
عن السينما- أفلام العمل الأول
ماكرون يتحدث عن "إرهاب إسلاموي".. فماذا عن "الإرهاب المسيحوي"؟
عن السينما.. أفلام العمل الأول
الأكثر قراءة
مقاطعة البضائع الفرنسية.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وعمران خان يتهمه بمهاجمة الإسلام
فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف
لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد
كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم
مقاطع حول هذه القصة
عن السينما- أفلام العمل الأول
play
24:31
عن السينما- الصوت
play
23:06
المسافر_مغامرات مائية
play
24:08
فوق السلطة- فوق السلطة 202 – بندر يتندّر وماكرون يتطاول
play
25:03