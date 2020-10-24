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24:31
عن السينما- أفلام العمل الأول
سلطت حلقة (2020/10/23) من برنامج "عن السينما" الضوء على أفلام العمل الأول، فقد تكون قصة سعيدة أو حزينة، حيث يتمنى العديد من المخرجين إتاحة الفرصة لهم لإعادة إخراج أفلامهم الأولى.
23/10/2020
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