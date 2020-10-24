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علاقات واشنطن مع بكين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، دخلت العلاقات بين واشنطن وبكين مرحلة من التوتر، تكاد تنسحب على جميع المجالات.