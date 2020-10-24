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حكومة الوفاق.. الاستقرار السياسي والعسكري يساهم في بناء الوطن

وصف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية اتفاق وقف النار الذي وقع في جنيف بأنه يحقن دماء الليبيين ويمهد لنجاح المسارين الاقتصادي والسياسي للأزمة.