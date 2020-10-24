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ترقب بمدينة غنجه الأذرية بسبب تواصل القصف في قره باغ

تعيش غنجه أجواء الترقب والحذر مع استمرار الاشتباكات في إقليم قره باغ، وتعتبر هذه المدينة التي لا تبعد عن محيط قره باغ كثيرا ثانية أكبر مدن أذربيجان.