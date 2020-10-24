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السودان.. ردود فعل متباينة بشأن التطبيع مع إسرائيل

تراوحت آراء السودانيين بشأن قرار التطبيع مع إسرائيل بين مؤيد ومعارض. ورأى البعض أن اتخاذ قرار التطبيع مع إسرائيل، جاء من قِبَل حكومة لا تملك الصلاحية لاتخاذ هذا القرار.