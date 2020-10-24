32:17

الحصاد- السودان وإسرائيل.. تطبيع العلاقات الثنائية

ناقش حسن جمول في الملف الأول من "الحصاد" الملابسات والتداعيات المحتملة لإعلان السودان وإسرائيل برعاية أميركية تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.