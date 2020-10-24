البث الحي
32:17

الحصاد- السودان وإسرائيل.. تطبيع العلاقات الثنائية

ناقش حسن جمول في الملف الأول من "الحصاد" الملابسات والتداعيات المحتملة لإعلان السودان وإسرائيل برعاية أميركية تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.
23/10/2020
المزيد من النشرات الإخبارية

الحصاد- المشهد المصري.. انتخابات بلا معارضة

(الجزيرة)

الحصاد الأول- الرسوم المسيئة للرسول تجدد التوتر بين أردوغان وماكرون

(الجزيرة)

نافذة واشنطن- مكتب نائب الرئيس الأميركي يعلن إصابة كبير موظفيه

(الجزيرة)

الحصاد-الأزمة اليمنية.. تقاسم الوزارات

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقاطعة البضائع الفرنسية.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وعمران خان يتهمه بمهاجمة الإسلام

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)
مقاطع حول هذه القصة

الحصاد- المشهد المصري.. انتخابات بلا معارضة

(الجزيرة)
19:13

الحصاد الأول- الرسوم المسيئة للرسول تجدد التوتر بين أردوغان وماكرون

(الجزيرة)
33:09

نافذة واشنطن- مكتب نائب الرئيس الأميركي يعلن إصابة كبير موظفيه

(الجزيرة)
15:54

الحصاد-الأزمة اليمنية.. تقاسم الوزارات

(الجزيرة)
17:19