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التطبيع بين السودان وإسرائيل.. انقسام بين مؤيد ومعارض

مقابل رفع السودان من القائمة الأميركية للإرهاب، جرت العملية الأكثر إثارة للجدل في التاريخ السوداني الحديث وهي التطبيع مع إسرائيل.