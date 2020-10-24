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أذربيجان تقصف عاصمة إقليم قره باغ

تعرضت مدينة ستيباناكيرت، عاصمة إقليم "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها دوليا، لقصف جديد أدى إلى تدمير بعض المنازل، دون الإعلان عن تسجيل إصابات. تقرير: محمد البقالي