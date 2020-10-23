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سجون مصر.. صيت سيئ بلغ الآفاق

في سجون مصر، من ينجو من حملات الإعدام الجماعية يترصده شبح الإصابة بفيروس كورونا بين فينة وأخرى في زنازين تفتقد الحد الأدنى من الشروط الإنسانية.