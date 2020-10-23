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المغرب.. إلغاء نظام رواتب تقاعد البرلمانيين بشكل نهائي

أخيرا، وقبل أقل من عام على إجراء الانتخابات التشريعية، مجلس النواب يحسم موضوع معاش البرلمانيين، ويتخذ قراره في التصفية والإلغاء.
23/10/2020
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