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المغرب.. إلغاء نظام رواتب تقاعد البرلمانيين بشكل نهائي

أخيرا، وقبل أقل من عام على إجراء الانتخابات التشريعية، مجلس النواب يحسم موضوع معاش البرلمانيين، ويتخذ قراره في التصفية والإلغاء.