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نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/10/21

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/21) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع المظاهرات في السودان المطالبة بتصحيح مسار الثورة، كما رصدت التفاعل مع تقييد تويتر حسابات معارضين إماراتيين.