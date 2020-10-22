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ما وراء الخبر- قمة نيقوسيا تنتقد أنقرة.. أقطاي: الدول الثلاث اتفقت على عداء تركيا

ناقش برنامج "ما وراء الخبر" بحلقة (21/10/2020) قمة نيقوسيا التي جمعت قادة مصر واليونان وقبرص حيث انتقدت البلدان الثلاثة ما سمتها الممارسات غير القانونية لتركيا.