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ترويج خارج النص- كتاب جمهورية أفلاطون

تسلط حلقة الأحد القادم من برنامج "خارج النص" الضوء على كتاب جمهورية أفلاطون الذي يحاول بناء نظام سياسي صحي، حتى وإن كانت الدول التي يتحدث عنها أفلاطون لا وجود لها في العالم الحقيقي.