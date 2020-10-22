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المدافعون عن سماء الولاية.. مناورات عسكرية إيرانية تحاكي حربا حقيقية

على ما يقدّر بنصف مساحة البلاد، بدأت إيران مناورات عسكرية تقول إنها تحاكي حربا حقيقية، حيث تختبر منظومات دفاعية جديدة ورادارات ومعدات حرب إلكترونية.