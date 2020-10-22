25:33

الحصاد- مناورات إيرانية تحاكي حربا حقيقية

ناقشت غادة عويس -في الملف الثاني من "الحصاد"- دوافع ورسائل بدء إيران مناورات عسكرية تحاكي حربا حقيقية، والإعلان عن اختبار قواتها المسلحة منظومات دفاعية جديدة.