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الحصاد- مناورات إيرانية تحاكي حربا حقيقية

ناقشت غادة عويس -في الملف الثاني من "الحصاد"- دوافع ورسائل بدء إيران مناورات عسكرية تحاكي حربا حقيقية، والإعلان عن اختبار قواتها المسلحة منظومات دفاعية جديدة.  
21/10/2020
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