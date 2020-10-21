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ولاية تكساس.. مركز الثقل الانتخابي الأكبر للحزب الجمهوري

تعد ولاية تكساس الأميركية مركز الثقل الانتخابي الأكبر للحزب الجمهوري، ويقول مراقبون إن احتفاظ الجمهوريين بالولاية امر أساسي للفوز في انتخابات الرئاسة المقبلة.