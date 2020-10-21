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22:32
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/20)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/20) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إعلان إخراج اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، كما رصدت التفاعل مع توقيع إسرائيل والإمارات العديد من الاتفاقيات.
20/10/2020
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