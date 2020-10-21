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قره باغ.. تدافع الدبلوماسية والسلاح

في الوقت الذي يستمر فيه القتال، تستمر المساعي الرامية لجلب طرفي الحرب في إقليم قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا إلى المفاوضات المباشرة، وقبل ذلك احترام الهدنة كمقدمة لأي تسوية محتملة.