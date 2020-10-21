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رئيس الوزراء الصومالي يعلن تشكيل حكومته الجديدة

أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي تشكيل الحكومة الجديدة، التي تتكون من 27 حقيبة وزارية، مؤكدا أنها جاءت بعد مشاورات مكثفة استمرت فترة طويلة.