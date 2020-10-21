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تأملات- تعرف على حياة جبران خليل جبران من ولادته حتى مماته

سلطت حلقة (2020/10/20) من برنامج "تأملات" الضوء على الشاعر جبران خليل جبران الذي ولد عام 1883 في بشري بجبل لبنان لعائلة فقيرة، ولم يدخل مدرسة، بل تعلم على يدي خوري الضيعة.