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25:21
تأملات- تعرف على حياة جبران خليل جبران من ولادته حتى مماته
سلطت حلقة (2020/10/20) من برنامج "تأملات" الضوء على الشاعر جبران خليل جبران الذي ولد عام 1883 في بشري بجبل لبنان لعائلة فقيرة، ولم يدخل مدرسة، بل تعلم على يدي خوري الضيعة.
20/10/2020
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