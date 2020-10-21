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العراق.. نحو مليون نازح ينتظرون العودة إلى ديارهم

أكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق وجود نحو مليون نازح في مناطق متفرقة بالبلاد، وبحسب تقارير حقوقية، فإن هؤلاء النازحين ينتظرون عودتهم إلى مناطقهم.